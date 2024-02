Balli, musica e divertimento: successo per il Carnevale dei bambini

Riceviamo dal Sap e pubblichiamo integralmente

Grande successo del “Carnevale dei bambini 2024”, non solo nel numero di partecipanti, ma anche e soprattutto per il divertimento e la gioia dei bambini che hanno saputo trasmettere a tutti i presenti. L'evento organizzato dal Sindacato Autonomo di Polizia di Trieste con gli amici del CONAPO (Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco) e dell'ARAC (Associazione Ricreativa Addetti Comunali) si è svolto giovedì 8 febbraio nella sala “Vincenzo Raiola” presso la sede del S.A.F.O.C. (Sindacato Autonomo Forze dell'Ordine in Congedo).

Un pomeriggio di divertimento balli e spettacolo all’insegna della spensieratezza e del divertimento, quello che le famiglie del SAP, CONAPO e ARAC, hanno condiviso. Un appuntamento che dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid-19 è ripreso alla grande. Una giornata di gioia condivisa con l’associazione “INSU Associazione Giovani Diabetici” di Trieste ed i suoi bambini. Un carnevale riuscitissimo grazie alla ormai consueta e magistrale animazione di “GAIA EVENTI” che ha proposto, in modo perfetto, un rinnovato spettacolo di intrattenimento e magia. Un pomeriggio ricco di significati, oltre che emozioni, sorrisi e divertimento che ha unito SAP, CONAPO, ARAC ed INSU’ in una sola famiglia.