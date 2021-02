Ultimo giorno di Carnevale: i bimbi mascherati invadono piazza Unità

Mascherine, stelle filanti e coriandoli hanno invaso piazza Unità per martedì grasso, ultimo giorno di Carnevale. Complice la bella giornata, la piazza nel pomeriggio di oggi 16 febbraio si è riempita di famiglie che, nonostante i tempi bui del Covid, non hanno rinunciato a mascherare i loro bimbi e a portarli all'aria aperta. Una giornata all'insegna del divertimento che ha regalato un po' di gioia non solo ai piccoli protagonisti di oggi, ma anche a chi, passando di lì, ha potuto ammirare una piazza colorata e piena di allegria. Un Carnevale che altrimenti sarebbe passato inosservato, dato che quest'anno non ci sono state le tradizionali celebrazioni, e che è riuscito a far sentire il suo spirito grazie quell'entusiasmo di chi ha sempre fame di meraviglie: i bambini. Non sono mancate anche le polemiche: sono diverse infatti le persone che sui social si sono lamentate degli assembramenti.

Domani invece appuntamento con il funerale itinerante del famoso Carnevale cittadino proveniente direttamente dal rione di San Giovanni. Le esequie inizieranno alle ore 12.00 di mercoledì 17 febbraio 2021 e si svolgeranno anche quest'anno all'entrata del Municipio. Sarà presente "il compianto "Cianeto" che resuscita ogni anno per l'occasione, diventando il destabilizzante "morto che sparla": racconterà piccanti e preoccupanti verità sul continuo "Carnevale della politica" e sulla sempre sporca "Politica del Carnevale", e sentezia: “ ’ndaremo, non ghe le daremo, perché siamo pacifisti, ma ghe le diremo de tuti i colori”.