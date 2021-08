Carnevale Estivo Muggesano, martedì concerto con la tribute band di Zucchero

Prosegue il Carnevale Estivo Muggesano, che si terrà come di consueto in piazzale Caliterna fino al 15 agosto e prevede ogni sera spettacoli musicali e di cabaret e musica di sottofondo con le selezioni dei dj. Martedì 10 agosto alle 21 in Piazzale Caliterna saliranno sul palco i Diavolo in noi - Zucchero Tribute Band.

"Quest’anno - commenta il Sindaco di Muggia, Laura Marzi - il Carnevale estivo è un momento doppiamente importante. Innanzitutto perché, dopo la sospensione del 2020, la realizzazione di questo evento rappresenta la riconquista delle nostre abitudini: il Carnevale è da sempre stato un elemento cardine della muggesanità e poterlo rivivere, seppure con le limitazioni vigenti, è fondamentale non solo perché questa tradizione non vada perduta, ma anche perché la comunità possa condividere nuovamente parte della propria identità”.

"Si tratta - spiega il Presidente dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano, Mario Vascotto - di una programmazione divertente e allo stesso tempo tranquilla e adatta alle famiglie che anche quest'anno avranno la possibilità di ritrovarsi all'aperto per un po' di refrigerio serale sorseggiando una buona birra o una bibita fresca e assaporando i menù predisposti dalle singole Compagnie. Come di consueto, nel piazzale troveranno posto infatti i tavoli - che saranno numerati per garantire il servizio di consegna delle pietanze ordinate - e saranno allestiti i chioschi delle otto Compagnie che dal 1420 animano il Carnevale di Muggia.

Anche se non sarà possibile correre la Carneval Run, non mancheranno le occasioni di divertimento e gli intrattenimenti serali adatti a un pubblico di tutte le età: oltre agli spettacoli musicali, con il ritorno del Festival della Canzone Muggesana, l'esibizione di Tap Jam a cura della Scuola di ballo Toc Toc, e al cabaret con le band (i tributi a Zucchero, Tozzi e Battisti) e i personaggi più amati dal pubblico triestino e non solo (Maxino e Flavio Furian e El Mago de Umago), il 14 agosto si svolgeranno la Sfilata dei carri sul mare e la tradizionale Vogadamata.

La manifestazione si terrà in totale sicurezza in ossequio delle normative grazie alla presenza degli steward e l'utilizzo di un unico ingresso, debitamente indicato con l'apposizione di cartelli in 4 lingue e di tre uscite. Ogni sera ai partecipanti verrà consegnato un braccialetto di colore diverso per poter eventualmente rientrare. Le modalità di accesso perché la festa si svolga nel migliore dei modi sono indicate sul sito dell'Associazione delle Compagnie del Carnevale Muggesano (www.carnevaldemuja.com).

Tra le principali novità 2021, l'esibizione della Madrina del Carnevale Muggesano 2021, Sofia Zorzon, che salirà sul palco allestito presso il piazzale del Caliterna l'11 agosto e, per la prima volta, la sfilata dei carri sul mare che (il 14 agosto) si affiancherà alla tradizionale Vogadamata.