Il Carnevale di Muggia riparte con una novità: asta benefica per i muggesani in difficoltà

MUGGIA - Il Carnevale di Muggia punta ad essere sempre più internazionale ma per la sessantanovesima edizione si "accontenta" di aiutare le famiglie muggesane attraverso la prima storica asta di beneficienza. Il teatro sarà quello di piazza Marconi. La data lunedì 20 febbraio, con inizio alle 16. In tale occasione verranno assegnati al migliore offerente maschere e altri oggetti realizzati negli anni dalle Compagnie muggesane e il ricavato, per l'appunto, verrà destinato ai più bisognosi. E' con questo approccio che è stata presentata, nella mattinata di oggi 4 febbraio, l'edizione 2023 del tanto atteso Carnevale. La presentazione è avvenuta al museo Ugo Carà, alla presenza del sindaco Paolo Polidori, del presidente delle Compagnie Mario Vascotto, dell'assessore alla Cultura Nicola Delconte e della madrina Sofia Zorzon.

La grande festa ritorna

Tutto pronto quindi per il ritorno della grande festa cittadina, dopo gli anni di stop per Covid. Si parte il 16 febbraio. "“Il Carnevale di Muggia - così Polidori - rappresenta una tradizione importante, una grande festa e un'occasione che garantisce una visibilità eccezionale alla città. L'impegno è quello di contribuire a farlo diventare sempre più internazionale e valorizzarlo ulteriormente, affinché possa avere nuove e ulteriori possibilità di sviluppo, pur mantenendone sempre le radici e le sue peculiarità”. “Volevamo - queste le parole di Vascotto - preparare un carnevale super, per dare inizio ad una nuova fase e a un nuovo programma". La sfilata è in programma domenica 19 febbraio dalle 13. Veglia funebre mercoledì 22 febbraio dalle 16 in piazza Marconi, per poi lasciare spazio ai funerali. Maggiori informazioni sul sito che trovate al questo link.

Il programma integrale

GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO