Il maltempo non ferma il Carnevale, a Muggia avanti con i festeggiamenti

MUGGIA - Il maltempo che ha fermato la consueta sfilata della domenica non fermerà invece il prosieguo dei festeggiamenti del Carnevale muggesano. In piazza Marconi, andrà in scena la preparazione della megafrittata, sulla maxi padella, con centinaia di uova. Per il pubblico sarà possibile seguire l'evento, offerto dalla Confartigianato e organizzato dall'associazione delle Compagnie del Carnevale in collaborazione con la gastronomia Il Cuoco, dalle 17 in poi. La frittata sarà poi distribuita al pubblico. Alle 18, sempre in Piazza Marconi, spettacolo itinerante della banda delle Bellezze Naturali e dalle 19 Aperitivo in Musica. Continuano nel centro cittadino anche i chioschi enogastronomici, così come nel villaggio del Carnevale sul piazzale Caliterna, dove è allestito anche il luna park.

