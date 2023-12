Carnevale di Muggia tra i "grandi eventi regionali": arriva un contributo da 145mila euro

TRIESTE - Un fondo da 145mila euro da Promoturismo per il Carnevale di Muggia, per la prima volta inserito nel novero dei “Grandi Eventi” della Regione Friuli Venezia Giulia. La notizia è stata annunciata in una conferenza stampa questa mattina, martedì 26 dicembre. Così Claudio Giacomelli, capogruppo in consiglio regionale di Fratelli d’Italia: “Con un emendamento presentato a ottobre nella mini finanziaria regionale ho finanziato gli eventi di Promoturismo FVG chiedendo anche che sia valorizzato il Carneval de Muja come grande evento regionale. Difendere le nostre tradizioni, il lavoro di tanti volontari e delle compagnie del carnevale è un dovere e vedere la legittimazione dall’ente regionale preposto non fa altro che renderci orgogliosi”.

“Il Carneval de Muja xe una cosa seria - spiega Nicole Matteoni, membro della commissione cultura della Camera dei Deputati -. Finalmente grazie al lavoro di squadra di Fratelli d’Italia, iniziato già nella scorsa legislatura quando si difesero, anche grazie all’assessore Bini, i fondi dedicati ai Carnevali regionali, oggi ci ritroviamo con il nostro amato carnevale nell’alveo degli eventi regionali e con fondi importanti. Mi piace sempre ricordare che le origini del nostro Carnevale risalgono a centinaia d’anni fa se consideriamo che i primi accenni della festa si ritrovano nello statuto del 1420". Il vicesindaco di Muggia e assessore al Carnevale Nicola Delconte ha infine parlato di "un riconoscimento che premia il lavoro corale di un intera comunità".