Maschere e carri pronti ad invadere il centro, è il giorno della sfilata di Carnevale

TRIESTE - Otto carri mascherati per altrettanti rioni cittadini, in un Martedì grasso che invaderà le vie del centro di Trieste dalle 14 in poi. E' il trentesimo corso mascherato "Palio di Trieste", concorso in cui i diversi rioni della città cercheranno di strappare a Valmaura (detentore del Palio) la vittoria finale. Il percorso sarà lo stesso delle passate edizioni. La sfilata, presentata per l’undicesimo anno consecutivo dallo speaker Maurizio Testi, partirà da piazza Oberdan e si snoderà lungo via Carducci, via Reti, via Imbriani, corso Italia e piazza della Borsa per sfociare infine in piazza dell'Unità d'Italia, dove si concluderà con le premiazioni.

A premiare il rione vincitore sul palco di piazza Unità saranno il sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, l'assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi e Miss Trieste 2023, Giulia Crosara, madrina della sfilata. I rioni che sfileranno lungo il corso mascherato sono i seguenti:

Servola - Incartemo Servola

Roiano - Tutto fa musica

Barriera Vecchia - Pinoceto

San Giovanni - I 4 elementi + 1

Valmaura - Aperilandia

San Giacomo - Barbyeland

Cittavecchia San Giusto - Night Street

Borgo San Sergio - Scovaze a chi?

L'animazione in piazza Unità d'Italia prima e dopo le premiazioni verrà curata anche quest'anno dallo Showman triestino Mauro Manni, che sarà affiancato dal Mami Staff: Alessandro Blasi e Dj Katta. Ospiti, le allieve della sezione TimeforYOU dell’Asd TimeforTango con esibizioni e coreografie curate dalla ballerina professionista Carol Miloch che curerà anche i balli di gruppo. In serata, la festa si sposterà a Servola dove, alla mezzanotte, si terrà la veglia funebre al povero Cornelio. Ultimo spettacolare atto del Carnevale sarà poi il rituale funerale che si terrà sia a San Giovanni che a Servola. Tutte le informazioni, gli aggiornamenti sulla manifestazione, le foto e gli eventi in programma, anche quest’anno, potranno essere reperite sulla pagina facebook denominata “Il Carnevale di Trieste”. La brochure della manifestazione è sfogliabile online sulla pagina www.carnevaleditrieste.it