Carnevale e Palio di Trieste, le premiazioni

TRIESTE - Svoltesi, presso la sala del consiglio comunale, le premiazioni del rione vincitore del Palio di Trieste 2024, Roiano, e delle categorie “bambini” e “adulti” del carnevale di Trieste 2024. Hanno presenziato alla cerimonia l’assessore comunale alle politiche della cultura e del turismo, Giorgio Rossi, il presidente del consiglio comunale Francesco di Paola Panteca e il consigliere comunale Mirko Martini. Presenti anche la presidente del Comitato di coordinamento per il carnevale di Trieste e del palio cittadino Sabrina Iogna Prat ed il presidente onorario, Roberto de Gioia. “Grazie al grande impegno profuso dagli organizzatori - così Rossi - in questi ultimi anni ho riscoperto il valore del carnevale di Trieste, e la presenza variopinta e variegata di tutti voi qui presenti conferma i risultati ottenuti. Come sapete le risorse dei comuni non sono infinite, ma questa amministrazione comunale intende sostenere il carnevale di Trieste, affinché possa avere continuità”. Iogna Prat ha voluto ringraziare il presidente di Apd Miramar, Emilio Porto e tutto il suo staff “perché - ha dichiarato - grazie alla Bavisela di carnevale si è creata una bellissima sinergia tra le realtà cittadine che ci si augura diventi sempre più importante e auspica che la corsa diventi un appuntamento tradizionale del nostro Carnevale”.

Questa la classifica finale con i relativi temi e punteggi:

1° Roiano - “Tutto fa musica” 904,50 punti

2° Valmaura - “Aperilandia” 889 punti

3° Servola - “Incartemo Servola” 868,50 punti

4° Barriera Vecchia - “Pinoceto”, 732,50 punti

5° Cittavecchia San Giusto - “Night Street”, 648,50 punti

6° San Giacomo - “Barbyeland” 593,50 punti

7° Borgo San Sergio - “Scovaze a chi?” 586 punti

8° San Giovanni - “I 4 elementi + 1” 291,50 punti

Le classifiche complete sono pubblicate sulla pagina Facebook "Il Carnevale di Trieste".