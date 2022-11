Il caro bollette colpisce anche la fornitura di acqua in Fvg

Incrementi in bolletta per le forniture dell'acqua in Friuli Venezia Giulia. Saranno riviste al rialzo le tariffe per l'utente finale, sia per il 2022 che per il 2023. Serviranno per coprire le spese di manutenzione della rete idrica.

Gli aumenti

Le percentuali di incremento sono diverse per ognuno dei sette gestori regionali. Andranno da un minimo dell' 1,5% fino ad un massimo del 7%. Aumenti si tradurranno con un aumento per le famiglie che potrà andare da 10 a 25 euro all'anno. Rincari che comunque restano sotto la soglia decisa dall'Authority nazionale e sono stati validati dall'autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti.