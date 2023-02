Caro prezzi: +9 per cento in un anno, ma l'energia è meno cara rispetto a dicembre

A Trieste i prezzi aumentano dello 0,2 per cento in gennaio e dell’8,7 per cento rispetto all’anno scorso. Nel precedente mese di dicembre 2022 la variazione congiunturale era un +0,1 per cento e la tendenziale un +10,2 per cento. Lo si rileva nell'indice dei prezzi al consumo, redatto dal Comune. Il prezzo dell’energia e dell’acqua, tuttavia, diminuisce del 5 per cento in un mese anche se rispetto all’anno scorso la differenza resta consistente: il 29 per cento in più, mentre si parla, sempre in confronto all'anno passato, del 10,8 per cento per gli alimentari, e il 9,7 per cento per i mobili e servizi per la casa. Quest'ultimo è il settore che in un mese ha registrato l’aumento maggiore: ben 2,3 punti percentuali. Per quanto riguarda i trasporti, la crescita in un anno è stata del 7,5 per cento, mentre in un mese è aumentato di quasi cinque punti il carburante e i lubrificanti per mezzi privati. Per contro, il costo trasporto aereo subisce un crollo del 27,9 per cento.