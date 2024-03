Carso: 17 comuni tra Italia e Slovenia firmeranno accordo per sviluppo sostenibile

TRIESTE - Il Fvg ospiterà i sindaci di 17 comuni a cavallo tra Italia e Slovenia, per firmare il documento di intenti che porterà alla costituzione del Gect Kras-Carso, alla presenza delle istituzioni, con due ministri della Repubblica di Slovenia. La sottoscrizione avverrà l'11 marzo alle 10.00 nel Palazzo della Regione. Sarà quindi istituito un Gruppo europeo di cooperazione territoriale (Gect) "Kras Carso", obiettivo principale del progetto Kras-Carso II - "Gestione congiunta e sviluppo sostenibile dell'area del Carso classico", approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg Italia-Slovenia nell'aprile del 2023.

"Il Gruppo - ha rilevato l'assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti - sarà chiamato a collaborare in totale accordo con gli enti locali con l'obiettivo di contribuire allo sviluppo sostenibile dell'area transfrontaliera del Carso Classico, supportando l'industria del turismo lento e valorizzando le esperienze maturate nell'ambito dei precedenti progetti Interreg". Questi i comuni che l'11 marzo firmeranno la lettera di intenti: Divaca, Hrpelje-Kozina, Komen. Miren-Kostanjevica, Sežana, Trieste, Muggia, Duino Aurisina, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico, Ronchi dei Legionari, Sagrado, Savogna d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Monfalcone e Doberdò del Lago. Sono attesi per l'evento i ministri della Repubblica Slovena Matej Arcon, per gli Sloveni all'Estero, e Aleksander Jevšek, per la Coesione.