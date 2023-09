"Ostaggio" degli alberi abbattuti dal maltempo, liberato sentiero in Carso

Nella serata di ieri 5 settembre il Corpo Pompieri Volontari di TS in servizio prevenzione AIB ( antincendio boschivo) è intervenuto sul sentiero Cobolli su richiesta di alcuni cittadini che segnalavano alcune piante di grosse dimensioni che bloccavano il passaggio in sicurezza. Il sentiero è molto frequentato sia dai runners, dalle persone che vanno in mountain bike, oltre che dalle famiglie. Le piante costringevano una deviazione su un tratto molto scosceso e scivoloso, con il rischio di cadute nella sottostante scarpata. L'intervento è stato svolto in coordinamento con la sala operativa della protezione civile regionale ed ha visto impegnati tre volontari ed un mezzo fuoristrada.