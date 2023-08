Bossoli di Kalashnikov nel laghetto di Contovello, procura al lavoro

CONTOVELLO - Ad accorgersi della presenza di due bossoli di Kalashnikov e di una maschera antigas risalente alla seconda guerra mondiale è stato il fotografo del Primorski Dnevnik, Damjan Balbi, che li ha immortalati mentre stava scattando a bordo dello stagno di Contovello, sul Carso triestino. Ora, quei bossoli e la maschera sono finiti sotto la lente della procura della Repubblica giuliana, in un'informativa consegnata dai carabinieri alla pubblico ministero Lucia Baldovin. La magistratura proverà a chiarire i contorni della vicenda che, come riportato proprio dal quotidiano sloveno di Trieste, rappresenta solo l'ultimo ritrovamento nel territorio del Carso. L'altopiano, infatti, è stato contrassegnato dal passaggio di truppe durante la seconda guerra mondiale e non è remota l'ipotesi che alcuni gruppi di soldati abbiano, alla fine delle ostilità, abbandonato materiale o dotazioni militari in ogni dove.

Nel frattempo lo stagno di Contovello, complici le abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi, è tornato a riempirsi. Il Comune di Trieste ha avviato l'operazione di svuotamento, per poter risistemare il fondo. Operazione che, tra le altre cose, ha visto una dura reazione da parte di diversi soggetti, soprattutto attraverso i social.