La polizia interrompe la festa in bosco: due denunciati

Nella nottata di sabato, a seguito di segnalazioni di musica ad alto volume in località Trebiciano, è stata riscontrata all’interno di un’area boschiva privata la presenza di una cinquantina di persone, tra cui alcuni minorenni, con alcune tende da campeggio, una consolle stereo con grandi casse acustiche ed un gazebo, intente a festeggiare. Identificati tutti i partecipanti, l’organizzatrice del 2004 non ancora maggiorenne ed il DJ ventenne, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per disturbo alla quiete pubblica e le apparecchiature sono state sequestrate. Si è provveduto altresì al sequestro di una modica quantità di presunta sostanza stupefacente consegnata spontaneamente agli operatori da due giovani di cui uno minorenne.