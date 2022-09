Aperta indagine sugli incendi in Carso, ferrovia sotto la lente della Procura

TRIESTE – I roghi estivi che hanno devastato il Carso nel territorio del comune di Duino Aurisina sono finiti sotto la lente della Procura di Trieste che ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per incendio colposo. La magistratura vuole fare chiarezza soprattutto in ordine a possibili eventi che possano essersi generati nei pressi della linea ferroviaria, nel tratto che collega Monfalcone al capoluogo del Friuli Venezia Giulia.

Decine di focolai, si lavora alla circolazione ferroviaria

La conferma dell’apertura dell’indagine arriva direttamente dal procuratore capo Antonio De Nicolo, raggiunto telefonicamente da TriestePrima nella tarda serata di oggi 19 settembre. “Per ogni incendio scoppiato in quel territorio c’è una indagine che confluisce in un unico fascicolo. Ogni evento boschivo che aveva un denominatore comune è stato accorpato. Non è facilissimo individuare come e se si siano generate scintille nell’ambito della circolazione dei mezzi ferroviari, ma è in quella direzione che dobbiamo lavorare”. Il primo fascicolo di indagine aperto è quello relativo ai roghi della zona di Medeazza, in mano al sostituto procuratore Cristina Bacer.

L'indagine "parallela" a cura del WWF

È la prima volta che ufficialmente la magistratura triestina scende in campo per quanto riguarda gli incendi di luglio. Fino ad oggi l’unica procura impegnata nelle indagini era quella di Gorizia per i fatti che hanno devastato parte del Carso isontino e per i quali è stata aperta una inchiesta per incendio doloso. L’indiscrezione che riguarda il tribunale giuliano circolava da tempo e TriestePrima è in grado di confermare, in anteprima, l’indagine difensiva che il WWF ha avviato proprio oggi. “I soggetti responsabili sono ancora da identificare” così lo storico sodalizio ambientalista, che nel chiarire il contesto in cui si sono sviluppati gli incendi, invita “tutti i cittadini e coloro che hanno partecipato alle opere di spegnimento e che hanno notizie utili sull’innesco dell’incendio a fornire, scrivendo una mail al WWF Trieste, ogni elemento utile alle indagini e che verrà valutato al fine di farlo confluire nel fascicolo delle indagini in corso”.

Incuria nella manutenzione

La documentazione, secondo quanto si apprende, sarebbe stata raccolta, tra gli altri, dal corpo forestale del Friuli Venezia Giulia e dai vigili del fuoco subito dopo i grandi incendi che hanno interessato il territorio a nordovest del capoluogo regionale. Nonostante il WWF non menzioni mai la linea ferroviaria, dalla sede di Trieste puntano il dito contro “eventi ormai prevedibili che sono la conseguenza non solo di comportamenti dolosi ma anche dell’incuria nella manutenzione dei boschi in particolare alle grandi infrastrutture viarie”. Secondo il WWF si tratta ormai di “grandi incendi forestali, di proporzioni catastrofiche, con un altissimo impatto sociale, economico e ambientale, sempre più difficili da spegnere a causa delle condizioni meteorologiche estreme, conseguenza dei cambiamenti climatici in atto”.

L'inferno del Carso

Le ultime due settimane di fine luglio e i primi giorni di agosto avevano segnato una vera e propria escalation di incendi in Carso. In territorio italiano, il primo era scoppiato il 19 luglio. In quel caso una fotografia scattata dall’alto e pubblicata da TriestePrima mostrava quattro roghi nei pressi della linea ferroviaria. Solo qualche mese prima, il 9 marzo, i vigili del fuoco avevano segnalato un incendio a Duino "nei pressi della linea ferroviaria”. Quella notizia, secondo gli addetti ai lavori, potrebbe costituire un grave precedente.