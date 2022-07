Il Carso alle prese con il più alto numero di incendi in tutta Europa

TRIESTE - Con almeno 19 roghi accertati, nella giornata di oggi 21 luglio il Carso è l'area europea con il più alto numero di incendi. A sostenerlo sono le analisi in tempo reale che compaiono sui siti ufficiali della Nasa e di Fires.ru, sito russo. Entrambi monitorano le fiamme e trascrivono dati grazie alle immagini satellitari. Guardando la zona che ormai da giorni è interessata dalle fiamme (sia in territorio italiano che in Slovenia), si nota il numero 19, vale a dire il numero di incendi che stanno coinvolgendo l'area alle spalle del capoluogo giuliano.

A ruota seguono diversi focolai nella Spagna centrale e occidentale, come pure nella regione dell'Attica, ad est di Atene. Brucia anche l'Ungheria.