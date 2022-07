Incendio Carso: evacuate Devetachi e Marcottini, trema anche Gabria Superiore

Aggiornamento 16:05

Nettamente peggiorata la situazione dell'incendio nonostante stiano lottando con il fuoco numerose squadre tre elicotteri e un Canadair ed un quarto elicottero sia in arrivo. Il fronte del fuoco, spinto dalla bora dal Brestovec, è sceso ed ha costretto all'evacuazione anche gli abitati di Devetachi e Marcottini. In fase di allestimento con maggiori posti la palestra di Savogna d'Isonzo. L'amministrazione comunale ha intanto allertato gli abitanti di Gabria Superiore invitandoli "ad essere preparati ad un'eventuale evacuazione in caso di peggioramento della situazione".

Aggiornamento 15:00

Sono proseguite tutta la mattinata e sono tutt'ora in corso le operazioni di spegnimento e di contenimento del fronte del fuoco sul monte Brestovec e in località Devetachi dove i due fronti spinti dal vento di bora sono giunti ai limiti del paese di San Michele del Carso che in questi momenti viene interamente evacuato. Già nella notte le fiamme hanno costretto l'evacuazione di 25 residenti nella palestra di Savogna d'Isonzo. Sul posto operano Corpo forestale regionale, Vigili del fuoco e Protezione civile, a cui si sono aggiunti a dar manforte anche i Gasilci dalla Slovenia. Dal cielo stanno operando tre elicotteri e due Canadair.

SAVOGNA D'ISONZO (GORIZIA) - ore 9:40 "Tenersi pronta ad una eventuale totale evacuazione". E' questo l'invito che il sindaco di Savogna d'Isonzo Luca Pisk ha rivolto alla popolazione della località di San Michele del Carso che, da ieri 27 luglio, è ripiombata nell''incubo del grande fuoco. Già nella serata era stata annunciata parte dell'evacuazione, con 25 persone sfollate. La decisione rimane operativa fino al termine della dichiarazione dello stato di pericolo. Viene chiesto quindi "alla restante popolazione della frazione di San Michele del Carso attualmente non ancora evacuata - così l'ordinanza - a tenersi pronta ad una eventuale totale evacuazione".

