Di nuovo fiamme in Carso, brucia il Brestovec, chiusa la strada del Vallone

GORIZIA - Un nuovo fronte dell'incendio che da giorni tiene sotto scacco il Carso si è aperto oggi 27 luglio in territorio italiano. Dopo le fiamme sviluppatesi in territorio sloveno (nel comune di Comeno e nei pressi di Miren/Merna), a bruciare è il monte Brestovec. Il rogo si sta avvicinando alla zona delle cannoniere. Sul posto, come riportato dalla Protezione civile di Gorizia, "si stanno già portando le squadre operative e i rinforzi di cui quattro squadre di volontari, del Gruppo comunale di Protezione civile di Gorizia per la circoscrizione bonifica e spegnimento dello stesso. Resta alta la sorveglianza e lo stato di allerta".

La notizia è in aggiornamento