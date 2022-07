Incendi in Carso, Medeazza fa quadrato e chiede azioni urgenti

MEDEAZZA (Duino Aurisina) - I residenti di Medeazza/Medja Vas chiedono che le ferite provocate dal vasto incendio e le "molte questioni aperte" vengano affrontate "con urgenza". Per questo motivo, presso l'azienda agricola Pahor Luciana, nella giornata di domani 28 luglio alle 10 è in programma un'assemblea pubblica che punta ad ottenere segnali precisi da parte di tutte le autorità competenti. Se da un lato l'incendio che aveva iniziato a lambire il Paese è stato domato, dall'altro le persone che abitano nell'ultima località in provincia di Trieste chiedono interventi decisi.

Ecco perché si è sviluppato l'incendio

"Il costante pericolo di innesco causato dalle scintille dei treni - scrivono -, la mancata manutenzione delle strade forestali e dei percorsi antincendio, le eccessive limitazioni alle attività agricole, in particolare quelle silvopastorali, hanno certamente contribuito ad un’espansione abnorme del fuoco". Nella fotografia esclusiva che TriestePrima aveva mostrato (qui il link dove rivederla) si notano chiaramente i focolai scoppiati lo scorso 19 luglio, in corrispondenza della linea ferroviaria. Nell'immagine, tuttavia, manca proprio l'incendio scoppiato nei pressi del ponte ferroviario di Medeazza.

"Gli abitanti - continuano - hanno mostrato una grande solidarietà ed eccezionale attaccamento alla propria terra. Durante le operazioni di intervento si sono impegnati al massimo assieme ai numerosi addetti intervenuti per lo spegnimento, ai quali va in primis un sincero e profondo ringraziamento per lo straordinario impegno". Ma un vecchio adagio dialettale dice che attraverso i ringraziamenti "no se magna e no se bevi". Per questo la comunità ha deciso di riunirsi.