Un buco nero nel cuore del Carso: le impressionanti immagini dal satellite

Migliaia di ettari in fumo. E' questo il triste bilancio dell'incendio scoppiato in Carso, tra Slovenia e Italia, più di una settimana fa. Numerose le persone impegnate nelle operazioni di spegnimento. Un incendio che ha tenuto con il fiato sospeso moltissimi abitanti della zona, con centinaia di persone evacuate dalle diverse località che solo per il tempestivo intervento dei soccorsi non hanno interessato i centri abitati. Il lettore Emanuele Scaltri ci ha inviato questa fotografia, spiegando l'analisi portata avanti. Per leggere il post di Scaltri clicca qui.