Si fa male mentre passeggia in Carso, soccorsa donna di 54 anni

La stazione di Trieste del Soccorso Alpino è intervenuta tra le 15.20 e le 16.30 circa con sei tecnici assieme all'ambulanza per portare Soccorso ad una donna residente a Codroipo del 1964 la quale si è procurata una forte distorsione ad una caviglia mentre passeggiava con il compagno. La coppia si trovava lungo uno sterrato boschivo che va da Rupinpiccolo verso Sagrado quando lei è inciampata mettendo male il piede su terreno sdrucciolevole. Raggiunta in pochissimo tempo dai soccorritori con il fuoristrada in dotazione grazie alle coordinate ricevute le è stato immobilizzato l'arto ed è stata caricata in auto per essere poi traslata sull'ambulanza che attendeva in strada per i controlli di rito.