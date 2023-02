Furti, rapine e sparatorie sul Carso, a Opicina l'incontro pubblico

TRIESTE - Gli ultimi gravi fatti di cronaca avvenuti sull'altopiano carsico saranno al centro dell'incontro pubblico organizzato dal Consorzio Centro in Via, Insieme a Opicina e l'associazione culturale Marino Simic, in programma alle 18 di martedì 28 febbraio presso la sala della Zkb in via del Ricreatorio 2, a Opicina. L'evento è stato fortemente voluto dal sodalizio opicinese per venire incontro alle "numerose richieste pervenute da parte dei cittadini, alla luce dei recenti fatti di cronaca che hanno scosso l'opinione pubblica". In occasione dell'incontro verranno analizzate le criticità presenti e, come si legge, verranno proposte "eventuali soluzioni".