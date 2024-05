Intelligenza artificiale, nasce la "Carta di Trieste": linee guida per uno sviluppo etico

TRIESTE - Un documento per definire future linee guida in merito all'intelligenza artificiale, per arginare potenziali problemi etici in un futuro sviluppo: è la Carta di Trieste, promossa dall'associazione culturale Studium Fidei e realizzata con il contributo di un comitato etico-scientifico composto da giornalisti, medici, ricercatori, docenti universitari, avvocati, imprenditori. I 10 articoli sono stati presentati oggi nel corso di una conferenza stampa.

“Si è voluto coscienziosamente interfacciarsi – afferma monsignor Ettore Malnati presidente dello Studium Fidei - con tutte le aree del vissuto odierno, dall’educazione alla comunicazione, dall’economia alla medicina, dalla vita sociale alla relazione tra i popoli, per sottolineare il primato dell’umano sull’artificiale, senza con ciò voler stigmatizzare tale opportunità. Dai colloqui dello Studium Fidei è emersa l’intenzione di offrire un modesto strumento di regolamentazione etica e giuridica per il retto uso di questa opportunità, al fine di salvaguardare l’“umanesimo” etico degli algoritmi che sono i propulsori dell’intelligenza artificiale”.

Fake news che condizionano l’opinione pubblica, testi e immagini “rubate” e modificate in barba ai diritti di tutela della proprietà intellettuale, algoritmi che si sostituiscono ai giornalisti, il timore della perdita dei posti di lavoro, i riflessi sull’economia, la tutela dei minori e dei più deboli, la garanzia della privacy anche in ambito sanitario: “Sono questi alcuni temi – commenta Andrea Bulgarelli, giornalista, esperto di comunicazione e promotore per lo Studium Fidei dell’iniziativa -che hanno spinto il Comitato a tracciare dei principi frutto della professionalità e dell’esperienza di ognuno dei componenti. Il 13 aprile l’Ue ha approvato la normativa sull’IA, ma serviranno più di due anni per la sua completa attuazione; il 23 aprile 2024 il Governo italiano ha varato un Disegno di legge sull’Intelligenza artificiale, che ora seguirà il suo percorso parlamentare: con competenze trasversali abbiamo predisposto la Carta di Trieste con l’auspicio di fornire alcuni elementi e princìpi che possano indirizzare le politiche future in materia di IA”.