Carta d'Identità elettronica: arriva la piattaforma digitale per le prenotazioni

L'appuntamento per il rilascio della carta d'identità elettronica si potrà prenotare online a partire dal 14 marzo: l'attivazione della nuova piattaforma è stata annunciata oggi dall'assessore comunale all'Innovazione tecnologica Michele Lobianco, alla presenza dei dirigenti Lorenzo Bandelli e Marco Sicco. Sarà quindi possibile prenotare il proprio appuntamento tramite un'interfaccia chiara e intuitiva selezionando la fascia oraria desiderata, se disponibile. Sarà quindi inviato un messaggio di richiamo automatico come promemoria a ridosso della data. Una "rivoluzione contemporanea", è stato spiegato in conferenza stampa, che verrà applicata anche ad altri servizi dell'Amministrazione che prevedono appuntamenti.

E' stato quindi chiuso l'indirizzo mail tradizionale e il numero di telefono finora usato per la prenotazione, ma sono stati resi attivi i numeri dei centri civici e il servizio per supportare chi non ha il computer, in modo da "non creare emarginazione digitale", come ha spiegato l'assessore Lobianco, il quale ha spiecificato che "nell'ultimo anno il Comune ha rilasciato 30mila carte d’identità. Abbiamo dato piena disponibilità alle esigenze dei triestini e non è scontato perché in una città di confine la carta d’identità è essenziale vista la vicinanza con la Slovenia. Dopo il lockdown, infatti, abbiamo subito dato risposta alle carte dormienti di cittadini che non si erano accorti della scadenza della carta, anche dopo diversi mesi, perché non avevano necessità di spostarsi".

Al nuovo sistema di prenotazione si accede dalla home page del sito del Comune di Trieste, tramite la sezione dedicata ai servizi. Non è necessario registrarsi ma è possibile farlo tramite CIE, SPID o CNS, in questo modo non sarà possibile reinserire ogni volta le informazioni personali poichè verranno automaticamente recuperate. E’ possibile effettuare una sola prenotazione alla volta per persona, annullabile entro il giorno precedente. Rimane comunque la possibilità di effettuare la prenotazione anche tramite le seguenti modalità: prenotando telefonicamente un appuntamento in un centro civico negli orari previsti o presentandosi nei centri civici di via Locchi 23/a, via Teatro romano 7/b e via dei Macelli 1, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00. Ci si potrà anche rivolgere all’Urp.