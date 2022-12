Fiamme sul tetto della cartiera di Duino, vigili del fuoco sul posto

DUINO AURISINA - Qualche minuto dopo le 8.45 di oggi 13 dicembre la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Trieste ha ricevuto una segnalazione per delle fiamme sul tetto della cartiera a San Giovanni di Duino. Immediatamente sono state fatte partire la squadra del distaccamento di Opicina, la squadra del distaccamento di Monfalcone e una autobotte autoscala, coordinate dal funzionario di guardia dalla sede centrale di Trieste. Giunti sul posto i Vigili del fuoco sono entrati nello stabilimento industriale e hanno iniziato le fasi di estinzione delle fiamme che erano partite da un macchinario. Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e la messa in sicurezza per le quali si sta recando sul posto anche la squadra del nucleo regionale Nucleare Biologico Chimico Radiologo di Trieste che con le sofisticate strumentazioni in dotazione provvederà a campionare l'aria all'interno e all'esterno dello stabilimento per escludere la presenza di sostanze potenzialmente nocive. Nessuna persona è rimasta coinvolta dall'incendio le cui cause sono in fase di accertamento.