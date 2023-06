Cartiera Mondi di Duino, si va verso 70 esuberi

DUINO - Sono 70 gli esuberi, con incentivi all'uscita, previsti alla cartiera Mondi. L'accordo tra la società e i rappresentanti sindacali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e le Rsu, è stato raggiunto ieri, martedì 20 giugno. Lo ha riportato l'Ansa, evidenziando che le fuoriuscite avverranno entro la fine del 2023. Dal mese di marzo, presso lo stabilimento che conta un totale di 208 dipendenti, è in atto un contratto di solidarietà per evitare licenziamenti.

Il nuovo accordo è stato motivato da "una situazione congiunturale negativa" che non lascia presagire "un significativo recupero del mercato", e pertanto la società si è trovata nella necessità "di rivedere la propria struttura organizzativa produttiva e occupazionale". Secondo quanto affermato da fonti sindacali, lo stabilimento di Duino, che produce carta per uso grafico, è uno dei più colpiti dalla crisi del settore cartario iniziata lo scorso autunno.

L'accordo appena raggiunto, come spiegato dalle fonti sindacali, prevede dimissioni consensuali con accesso alla Naspi e incentivi, rivolti in particolare ai dipendenti prossimi alla pensione o a coloro che intendono richiedere un periodo di aspettativa per svolgere temporaneamente altre attività lavorative. È prevista un'assemblea sindacale presso lo stabilimento il prossimo 29 giugno.