Vende cartoline ai turisti ma è un ladro seriale: arrestato anni dopo

TRIESTE - Con la scusa di vendere cartoline ruba cellulari e portafogli ai turisti seduti ai tavolini dei bar, ma viene arrestato anni dopo dai carabinieri di Prosecco. In sette anni il 49enne di origini romene, aveva collezionato una serie infinita di denunce, ma solo dopo aver abbandonato la città era arrivata la condanna (un anno, due mesi e 27 giorni di reclusione per i furti commessi a Roma dal 2008 al 2015). A rintracciarlo di nuovo è stata la pattuglia dei Carabinieri di Prosecco, dopo averlo controllato a bordo di un autobus di linea qualche giorno fa. E' stato scoperto che l’uomo è ricercato per un mandato di cattura emesso dalla Procura di Roma e sconterà la pena al carcere del Coroneo.