Casa: 100 milioni dalla Regione per il “bonus fotovoltaico”

Risorse per 100 milioni di euro saranno erogate dalla Regione per sostenere i privati che vorranno installare impianti fotovoltaici. Il tutto in un'ottica di risparmio energetico per i cittadini del Fvg, per incentivare il settore immobiliare. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla difesa dell'Ambiente ed Energia Fabio Scoccimarro alla presentazione delle dinamiche del mercato immobiliare regionale a cura dell'Osservatorio Fimaa: "In tempi brevi sarà emanato il regolamento della legge regionale che ha disposto contributi a favore dei privati del Friuli Venezia Giulia per abbattere i costi di installazione di impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo di energia elettrica e impianti solari termici".



"A disposizione - ha ricordato Scoccimarro - ci sono ampie risorse, pari a 100 milioni di euro, ma è chiaro ci sarà la possibilità di rimpolpare il budget se la misura del bando, come crediamo, avrà successo".



Il presidente camerale della Venezia Giulia Antonio Paoletti ha specificato che Trieste "ha segnato una crescita di residenti oltre 6mila unità e i dati Fimaa per il mercato immobiliare sono ancora di segno positivo".

Come ha reso noto il presidente di Confcommercio Fimaa Fvg Andrea Oliva, dopo un 2021 da record (con il +30 per cento) il Friuli Venezia Giulia ha segnato nel 2022 un incremento delle compravendite attorno al 6 per cento.



È cresciuto l'interesse degli stranieri, non solo austriaci e non solo rivolto alle località balneari, con una forte attenzione su Trieste e con compratori anche a Gorizia e nel Collio. Si tratta, come ha indicato Oliva, di austriaci, tedeschi, serbi e anche ungheresi.



In questa fase di mercato in movimento, inevitabilmente, i clienti trovano sempre meno immobili da poter acquistare. Per quanto riguarda le nuove costruzioni e le ristrutturazioni, nei centri storici l'incremento dei valori tocca punte del 27 per cento a Udine, del 20 per cento a Trieste e del 10 per cento a Gorizia e Pordenone, ma - a giudizio di Fimaa - si attende un'ulteriore crescita, visto che in rapporto ad altre regioni italiane, i prezzi degli appartamenti in Friuli Venezia Giulia sono ancora bassi.