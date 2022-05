Precipita dalla falesia e si rompe una gamba, alpinista slovena in ospedale

Una donna di Lubiana del.1984 è stata soccorsa nel tardo pomeriggio nella falesia di Casa Cadorna, vicino a Doberdò del Lago. La rocciatrice stava effettuando alcuni passaggi in arrampicata libera senza essere legata alla corda quando è precipitata impattando su una cengia rocciosa. Nella caduta si è procurata una frattura esposta ad un arto inferiore. Sul posto la Sores ha inviato poco dopo le.18 i soccorritori della stazione di Trieste del.Soccorso Alpino (arrivati con otto tecnici), i Vigili del.Fuoco e l'ambulanza del 118. La.donna è stata raggiunta in parete in arrampicata, le è stato immobilizzato l'arto e, valutate le sue condizioni, è stata calata al.suolo con un tecnico soccorritore imbragata con il.triangolo di evacuazione (pannolone). Una volta a terra è stata messa nella.barella spinale dei Vigili del Fuoco e quindi nella barella portantina del.Soccorso Alpino per essere condotta per un centinaio di metri di dislivello fino all'ambulanza. L'intervento si è concluso alle 20.30.