Stop alle visite alla casa di riposo Stuparich, la sindaca Pallotta: "Proteggere i nostri ospiti"

"Ho deciso di disporre la sospensione delle visite dei familiari, parenti ed amici presso la struttura stessa". A parlare è la sindaca di Duino Aurisina Daniela Pallotta che dopo l'ordinanza regionale 35 del 16 ottobre scorso e in accordo con la Direzione della Casa di riposo Fratelli Stuparich ha chiuso alle visite. Un provvedimento preso "per proteggere i nostri ospiti" così l'ha definito la prima cittadina.

La scelta finisce per isolare gli ospiti stessi e, per garantire e mantenere il contatto con le loro famiglie - fa sapere la sindaca - "verranno riattivati da subito i servizi di chiamata e videochiamata. Il numero dedicato e' il seguente: 371 43 91 556". Rimane attiva la Chat dedicata, dove si possono prenotare le chiamate/videochiamate, inviare messaggi di socializzazione e foto. Per ulteriori informazioni di carattere sanitario o assistenziale si può contattare l'infermeria al numero 040 2907205. In merito alla gestione medica dell'ospite contattare direttamente il Medico di Medicina Generale.