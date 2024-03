Casa disabitata in fiamme a Monfalcone

MONFALCONE - Una casetta disabitata a Monfalcone va in fiamme e i vigili del fuoco intervengono per impedire che l'incendio si propaghi alle case circostanti. E' successo ieri, giovedì 7 marzo alle 19 in una casa in ristrutturazione di salita Tommaso Mocenigo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gorizia con squadre del distaccamento di Monfalcone, supportate da due autobotti e un'autoscala giunte anche dalla sede centrale di Gorizia. Dopo aver iniziato le operazioni di spegnimento, gli operatori hanno eseguito un controllo all'interno della casetta per verificare che non vi fossero persone intrappolate e hanno impedito che le fiamme si propagassero alle abitazioni adiacenti. Estinto l'incendio, i Vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle parti andate a fuoco, continuate per diverse ore. Ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio.