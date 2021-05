Casa pericolante a Contovello: Vigili del Fuoco sul posto

I Vigili del Fuoco hanno effettuato un'opera provvisionale di puntellamento e di messa in sicurezza dell'abitazione al fine di salvaguardare l'incolumità dei residenti e l'integrità dei beni.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina insieme al funzionario di guardia, sono intervenuti oggi 17 maggio in località Contovello 27, per effettuare un'opera provvisionale di puntellamento e di messa in sicurezza di una casa pericolante al fine di salvaguardare l'incolumità dei residenti e l'integrità dei beni.