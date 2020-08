La Questura acquisisce le immagini di CasaPound in aula: possibili conseguenze penali

Il blitz di CasaPound in Consiglio regionale agita le acque della politica e, complici i fatti avvenuti all'ex caserma Cavarzerani di Udine ieri 3 agosto, fa salire la temperatura del dibattito sull'immigrazione portando il "caso" nei palazzi romani. Dopo la protesta scandita a megafono dai militanti di estrema destra, sono piovute prese di posizione contro l'episodio avvenuto nell'aula di piazza Oberdan. Dopo le feroci critiche e gli ammonimenti del Partito democratico, di Open Fvg e del Patto per l'Autonomia, anche il presidente del Consiglio Piero Mauro Zanin ha affermato, come riporta la Rai, la necessità di "un ragionamento sui presidi delle forze dell'ordine. E' stata violata un'aula legislativa, un fatto simbolicamente molto grave".

Le parole del presidente del Consiglio

Secondo Zanin "va aumentato il livello di sicurezza senza allontanare i cittadini". Sono in molti a pensare, infatti, che la facilità con cui i militanti di estrema destra sono entrati nel palazzo possa agitare fantasmi ben peggiori di quelli che emergono da una protesta scandita a megafono. "L'occupazione dell'Aula del consiglio regionale da parte di CasaPound è l’ennesimo gravissimo attacco alle istituzioni" queste le parole del capogruppo alla Camera di Liberi e Uguali, Federico Fornaro. "Su questi fatti gravissimi è necessario un intervento immediato della ministra Lamorgese: CasaPound va sciolta e il consigliere leghista va sospeso dal suo ruolo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La questura del capoluogo del Friuli Venezia Giulia ha già acquisito le immagini girate dentro l'aula da diversi consiglieri. Sarà infine la Procura a stabilire la gravità dei fatti e le possibili conseguenze penali.