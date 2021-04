"CasaViola", la prima scuola per caregiver in Italia sbarca online

Si chiama "CasaViola" ed è una scuola gratuita, la prima in Italia, che si occupa di chi si prende cura di una persona affetta da demenza e alzheimer. Creata dalla onlus triestina "Goffredo de Banfield", impegnata da oltre trent'anni nella cura degli anziani fragili e con demenza, la scuola offre un innovativo percorso formativo per i caregiver e il loro benessere, la Caregiver Academy: un’Accademia dei CuraCari, un luogo dove apprendere che cos’è la demenza e come affrontarla.

Scuola online

Con la pandemia, la scuola si è trasferita sulla piattaforma digitale caregiveracademy.it. La (D)Caregiver Academy - dove la (D) del nome sta per “demenza”, ma anche per “digitale - prevede 6 diversi moduli tematici affidati a docenti con una consolidata esperienza: una docente universitaria, una psicologa, un’assistente sociale, un’infermiera e un avvocato. Ad accompagnare i partecipanti una Tutor, anche lei psicologa, a disposizione per chiarimenti e supporto nell’utilizzo della piattaforma. I nuovi appuntamenti primaverili sono distribuiti in un arco temporale che va dal 6 aprile fino al 21 giugno prossimo, sono a partecipazione gratuita su prenotazione.