Le case di riposo vedono la luce: anche a Trieste scatta l'operazione vaccini

Si chiama Giorgio Cucek ed è il primo ospite di una casa di riposo triestina ad essere stato vaccinato contro il CoViD-19. La vaccinazione è andata in scena nella mattinata di oggi 8 gennaio in località Log (comune di San Dorligo della Valle/Dolina ndr) presso la struttura Villa Iris e ha raggiunto anche altri 20 ospiti e 13 operatori sanitari. Un'azione tanto simbolica quanto concreta, quella messa in campo da Asugi e dalla Regione Friuli Venezia Giulia dopo l'approvazione da parte del Governo del decreto che ha permesso di superare i problemi legati al consenso informato e l'annuncio dell'invio in regione di 300 operatori sanitari a supporto delle operazioni.

Entro il 20 gennaio vaccini a tutti gli ospiti delle cdr CoViD free

"Il nostro obiettivo - ha dichiarato Massimliiano Fedriga - è quello di entrare nell'arco delle prossime settimane in modo capillare in tutte le case di riposo del Friuli Venezia Giulia e di vaccinarne nel minor tempo possibile tutti gli ospiti". Il calendario guarda al 20 gennaio prossimo, quando, secondo il direttore di Asugi Antonio Poggiana, tutte le case di riposo CoViD free nella relativa area di competenza portebbero essere raggiunte dal vaccino.

Necessaria la collaborazione di tutti

Per portare a casa l'operazione nel minor tempo possibile si rende però necessaria "la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti - così Fedriga - e mi auguro che il personale aggiuntivo previsto dal Governo arrivi in tempi brevi. Servono infatti i medici ed infermieri". All'evento è intervenuto anche il sindaco di Dolina Sandy Klun: "Il vaccino è la soluzione - ha spiegato -. Nel mio comune abbiamo perso oltre dieci persone per CoViD tra la prima e la seconda ondata. Io lo farò sicuramente".

Si accelera sulle vaccinazioni

Passaggio fondamentale nella battaglia contro il virus, la strategia regionale punta ad accelerare la campagna vaccinale. Se sul fronte scuola - dopo le recenti polemiche nate dalla scelta di posticipare a dopo il 31 gennaio il rientro in classe delle superiori - Fedriga tira diritto spiegando che "chiedere il ritorno alle lezioni in presenza è legittimo, ma è necessario avere ancora un po' di pazienza per tutelare la salute dei ragazzi, dei docenti e delle loro famiglie", dall'altro l'elevata diffusione del Coronavirus non permette alle istituzioni alcun passo falso. "Riaprire le scuole - ha fatto sapere Fedriga - per poi doverle richiudere subito dopo sarebbe un danno ancora più grave".

Da Villa Iris: "Primo passo per tornare alla normalità"

Nicole Gallinucci, responsabile della struttura di Villa Iris ha salutato con soddisfazione la vaccinazione dei suoi ospiti. "E' importante perché è la partenza per tornare alla normalità ed affinché gli anziani possano tornare finalmente ad abbracciare le proprie famiglie. Siamo sempre stati molti attenti alla salute dei nostri anziani, tesi confermata anche dal fatto che siamo sempre stati, sia nella prima che nella seconda ondata, CoViD free".

I controlli dei Nas nelle case di riposo in Fvg

In questi giorni le residenza per anziani sono finite "nel mirino" dei Nas di Udine che hanno verificato il rispetto delle normative anti CoViD-19 e la situazione sanitaria all'interno delle stesse. Solo ieri sono state 54 le strutture controllate in tutto il Fvg (di cui una decina a Trieste) e nelle quali sono state accertate quattro violazioni e denunciati tre titolari di case di riposo nell'Udinese. Proprio durante la visita del governatore Fedriga i Nas hanno fatto visita a Villa Iris. "Tutto regolare - ha spiegato la Gallinucci - è andato tutto bene ed era tutto in regola".