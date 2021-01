Incendio nell'ex caserma di via Rossetti, intervento dei Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti verso le 11.20 di oggi 6 dicembre per un incendio di un tetto di una palazzina ubicata all'interno della ex caserma Vittorio Emanuele III di via Rossetti. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una partenza e l'autoscala e stanno ancora operando. Le cause sono da accertare.