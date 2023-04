Un'autrice triestina porta su Netflix il caso Schwazer

E' stata scritta dalla triestina Marzia Maniscalco la docu-serie, disponibile da oggi su Netflix, dedicata al marciatore e campione olimpico Alex Schwazer. Quattro puntate dalla durata di 45 minuti ciascuna che raccontano la sua ascesa, la sua rovinosa caduta e la sua ricerca di redenzione, attraverso testimonianze, immagini inedite e di repertorio, inchieste e ricostruzioni di fatti.

Il risultato è frutto di un lavoro lungo due anni, nel corso dei quali Maniscalco ha dovuto fare i conti con la grande quantità di materiale da visionare, "soprattutto la mole di carte processuali". "La vicenda è complicata, quindi renderla fruibile al pubblico e allo stesso tempo sintetica non è stata un'operazione semplice - racconta -. Inoltre bisognava mettere in fila i fatti nella maniera più obiettiva possibile, dando voce a tutte le parti coinvolte per permettere allo spettatore di farsi un’idea su quanto accaduto. D’altronde è un giallo, e rimane un giallo”.

Una grande impresa che ha voluto ripercorrere un’intricata vicenda sportiva e giudiziaria e portare alla luce anche il lato umano di Schwazer. "E' un racconto di redenzione e che parla di seconde possibilità, grazie al quale è stato possibile approfondire "i pesi" che vive un atleta nel momento in cui conquista un traguardo sorprendente, come quello realizzato alle Olimpiadi, svelando le dinamiche nascoste dietro il successo e il riflesso delle luci della celebrità. E’ chiaro che una serie e il tempo a disposizione ti danno la possibilità di raccontare dettagli che molte volte si perdono e di restituire una storia nella maniera più approfondita possibile”.

Per Maniscalco si tratta della prima collaborazione con Netflix e di un importante traguardo. "La verità è che non me ne rendo ancora conto. E' una storia che il mio compagno Massimo Cappello (ideatore e regista della serie ndr) aveva iniziato a seguire nel 2016 e vederlo finalmente battezzato dopo anni di lavoro è sicuramente una grande soddisfazione. Speriamo che piaccia".