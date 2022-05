Caso alpini, non solo Rimini: molestie anche Trieste

A seguito della pioggia di accuse di molestie emerse durante l'ultima adunata degli alpini a Rimini, è iniziato a salire esponenzialmente il numero di segnalazioni relative a raduni passati. Una di queste risale a quindici anni fa e fa riferimento ad un'adunata avvenuta a Trieste. La vittima, che ha preferito restare anonima, ha raccontato di aver partecipato all'evento con il proprio compagno, anch'egli un alpino: "è bastato che se ne andasse un attimo perchè un suo commilitone mi chiedesse di "entrare nel tunnel del mio divertimento"". Fortunatamente l'imbarazzante momento è stato stroncato dall'arrivo dal suo accompagnatore che è subito intervenuto e ha allontanato il collega. "Nonostante i fiumi di alcol, mi è andata bene grazie alla scorta maschile, ma alle adunate non ci sono più andata" ha aggiunto, specificando che le molestie non avvengono solo durante questi specifici eventi. "Se così fosse, sarebbe molto più facile intervenire e risolvere - spiega -. Purtroppo non è così e credo che di fondo ci sia un problema culturale e sociale molto più grande di quel che si crede e che una proibizione non può risolvere".