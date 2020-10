Nuovo caso all'ex Cavarzerani, tamponi per tutti i migranti

Nuovo caso di positività al Covid-19, registrato nella giornata di oggi, all'ex caserma "Cavarzerani" di via Cividale a Udine, che attualmente ospita 197 migranti. Lo ha comunicato il vice presidente della Regione e assessore alla sanità Riccardo Riccardi. A questo punto, secondo quanto riferito dell'esponente della Giunta Fedriga, si rendono necessari i tamponi per tutti gli ospiti della struttura di accoglienza. Recentemente, a causa di situazioni analoghe, l'ex caserma venne dichiarata "zona rossa", con il conseguente blocco in entrata e uscita, suscitando diverse polemiche e la protesta dei migranti.



