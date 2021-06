"Caso" De Monte, interviene Burioni: "Bravi i sindacati"

"I sindacati devono difendere la salute e la dignità dei lavoratori. Bravi, bravissimi tutti". Questo il tweet del virologo Roberto Burioni a sostegno della dura presa di posizione da parte dei sindacati dei dirigenti medici sul "caso" De Monte. Il nuovo direttore della Sores aveva dichiarato di voler aspettare per ricevere il vaccino. "E' offensivo nei confronti di tutti i colleghi e di tutti i cittadini che si sono già vaccinati" si lege nela nota, che definisce la posizione del direttore "un messaggio pericolosissimo per gli operatori sanitari ancora dubbiosi e per la popolazione in toto".

Gallery