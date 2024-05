Caso di Dengue, è una 13enne rientrata da una crociera

TRIESTE - Il caso di febbre Dengue accertato a Trieste in via del Ronco riguarda una 13enne rientrata da una crociera ai Caraibi con un volo di linea. Come riferisce il Tgr Rai Fvg, la ragazzina era in viaggio con i genitori, risultati negativi ed è ora ricoverata in isolamento nel reparto malattie infettive dell'ospedale Maggiore di Trieste e le sue condizioni sono migliorate. Stamattina il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria e l'assessore regionale alla salute, Riccardo Riccardi, si sono riuniti per valutare la situazione. Come annunciato ieri, l'area che si estende da via Catullo sino al Giardino Pubblico De Tommasini (per un raggio di 200 metri), è stata interessata da misure preventive di disinfestazione radicale (qui i dettagli).