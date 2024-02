Caso Meran, il procuratore della Cassazione: "Ricorso inammissibile"

ROMA - Arriva il primo "no" al ricorso in Cassazione dopo l'assoluzione di Alejandro Augusto Stephan Meran, il killer degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Come riporta Il Piccolo, infatti, è stato il sostituto procuratore generale della Cassazione Antonietta Picardi a chiedere di dichiarare inammissibile il ricorso presentato dal procuratore generale di Trieste Carlo Maria Zampi contro la sentenza della Corte d'assise d'appello. Sentenza che aveva assolto Meran dichiarandolo non imputabile per vizio di mente. In particolare, il procuratore Zampi ha motivato il ricorso parlando di un "evidente e insolubile contrasto" tra le due perizie psichiatriche, la prima in fase di indagini, che sosteneva la seminfermità, e la seconda in dibattimento, che parlava invece di vizio di mente totale. Era stata così chiesta una rinnovazione della perizia, rigettata dal giudice. La procura generale, nel suo ricorso, sostiene che le motivazioni fornite in merito dalla Corte siano carenti e contraddittorie, valutazione non condivisa dal sostituto procuratore della Cassazione. La richiesta di inammissibilità del ricorso è stata avanzata anche dagli avvocati di Meran, Alice e Paolo Bevilacqua. L'udienza in Cassazione è prevista per il prossimo 27 gennaio.