Caso Meran, il Sap ne parla a “Fuori dal coro”

TRIESTE - Il caso della sparatoria in questura torna sulla Tv nazionale con un intervento di Lorenzo Tamaro, segretario provinciale del Sap, che ha parlato della tragica vicenda a “Fuori dal Coro”, il programma di Mario Giordano su Mediaset. Tamaro ha parlato dal “pulpito” dello studio in merito all’omicidio degli agenti Pierluigi Rotta e Matteo Demenego a pochi giorni dall’udienza in Cassazione. Nei primi gradi di giudizio il pluriomicida era stato infatti assolto per vizio di mente.

“Quella sera - dichiara Tamaro - ci siamo accorti subito che l’assassino di Pierluigi e Matteo aveva agito con determinazione e lucidità. È avvilente pensare a una giustizia che assolve un pluriomicida”.

“Non abbiamo paura di essere feriti o rimanere uccisi - continua l’esponente del sindacato - abbiamo la preoccupazione che il nostro lavoro venga vanificato dalla “certezza dell’impunità”, come sta accadendo in questa vicenda e in altri reati come furti, aggressioni e rapine, violenze. Noi non cerchiamo vendetta, vogliamo semplicemente una giustizia a cui credere ancora.”