Caso Rocco: ok del Comune al documento per i contributi regionali

TRIESTE - La Giunta ha approvato oggi il documento di indirizzi di progettazione preliminare (Dip) per i lavori di manutenzione straordinaria dello Stadio "Nereo Rocco", predisposto dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti. L’approvazione del documento permetterà alla Figc di fare la domanda entro il 20 novembre per recepire il contributo erogato dalla Regione. Il consiglio regionale aveva infatti approvato il mese scorso all'interno della manovra di assestamento autunnale un emendamento promosso dai consiglieri Giacomelli, Ghersinich, Lobianco e Grilli per lo stanziamento delle risorse necessarie a rimettere in sesto il manto erboso.