Molo IV, casse parking fuori uso: decine di auto intrappolate e cento persone in coda

Momenti di disagio per triestini e turisti che nella giornata di ieri hanno usufruito del parcheggio del Molo IV. Dopo le 19, un centinaio di persone hanno dovuto fare la fila per pagare il ticket, in quanto una delle due casse automatiche era fuori uso, mentre l'altra non accettava banconote e carte di credito. L'episodio è stato segnalato dal consigliere regionale Walter Zalukar.

"Al disagio si sono aggiunti incredulità e rabbia quando un addetto al parking, arrivato dopo circa una ventina di minuti del parking, invece che aprire la sbarra e liberare le persone intrappolate, ha cominciato i tentativi di riparare la cassa fuori uso, invano, mentre la folla si ingrossava sempre più" ha spiegato Zalukar. Come riferito dal consigliere regionale, sono quindi partite telefonate a polizia e carabinieri "ma niente da fare, la sbarra è rimasta inesorabilmente chiusa, e non è stata fornita alcuna indicazione a tutta la gente in attesa al freddo da oltre mezz’ora".

La sbarra è stata aperta solo alle 19:45. "Un guasto può sempre accadere, anche due, ma dovrebbero esserci delle procedure predefinite per ovviare tempestivamente alle conseguenze del guasto. Non è successo nulla di particolarmente grave, oltre ai disagi e alla brutta figura, ma se fosse successo qualcosa di più serio? Vien da chiedersi se esistono procedure di sicurezza? In questo “disordine” organizzativo merita un particolare apprezzamento la Sala operativa della Polizia Locale, i cui agenti sono stati molto cortesi e disponibili".