Castello di Miramare, il parco riapre i cancelli da lunedì

La Direzione di Miramare, come annunciato, ha disposto la riapertura del Parco del Castello a partire da lunedì 11 gennaio. Salvo diverse disposizioni, quindi, il Parco di Miramare riaprirà regolarmente al pubblico con i consueti orari del periodo invernale (08 – 16), sempre nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni igienico-sanitarie in vigore. Per la tutela propria e di quella delle altre persone si pregano pertanto i visitatori di osservare in modo rigoroso le disposizioni in atto: mascherina sempre obbligatoria (coprendo sia naso, sia bocca), distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, divieto di assembramenti, igienizzazione frequente delle mani. Il Parco riapre per decisa volontà del Direttore Contessa che ha chiesto e ottenuto una deroga rispetto alla chiusura temporanea del Musei storici tuttora in vigore su tutto il territorio nazionale.

Si ricorda inoltre che alle ore 16 tutti i varchi di accesso al Parco, compreso quello di viale Miramare, saranno chiusi.

Rimane invece temporaneamente sospesa al pubblico l’apertura al pubblico del Castello e delle Scuderie. In queste ultime terminerà definitivamente come previsto domani 10 gennaio la mostra “Marcello Dudovich (1878 – 1962). Fotografia tra arte e passione”. Nella sezione “media” del sito di Miramare www.miramare.beniculturali.it è possibile scaricare alcuni video e interviste al Direttore Andreina Contessa che ripercorrono il percorso espositivo e ne esplicano il filo conduttore e le opere più rappresentative.