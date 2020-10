Cattinara, la degenza della Pneumologia si trasferisce al 13esimo

A seguito della riapertura, ieri, del 12° piano dell’Ospedale di Cattinara, ASUGI informa che nel pomeriggio di domani la degenza della SC Pneumologia con 10 posti letto verrà trasferita dal 13° piano della Torre Chirurgica al 13° piano della Torre Medica. Il trasferimento rientra nelle azioni previste dal Piano Pandemico al fine di garantire una efficiente organizzazione per fronteggiare anticipatamente la ripresa dei casi e garantire l’assistenza necessaria, mettendo a disposizione dei pazienti tutte le professionalità richieste grazie alla collaborazione e sinergia tra diversi professionisti. Al 13° piano ci sono quindi 13 posti letto in Medicina d’Urgenza, 6 posti di osservazione nella zona filtro pre ricovero e 10 posti letto semintensivi della Pneumologia. Al 12° piano sono disponibili 36 posti in Terapia intensiva. Attualmente si trovano ricoverate al 12° piano della Torre Medica dell’Ospedale di Cattinara 2 persone intubate (Terapia Intensiva) e 4 persone che necessitano di ventilazione non invasiva (Terapia Semintensiva), tra cui una novantaseienne trasferita questa notte da Pordenone.

Al 13esimo piano:

- 13 med urg

- 6 osservazione zona filtro pre ricovero

- 10 posti semintensiva penumo

Al 12° piano:

- 36 posti

Oggi viene riconsegnato il Lazzaretto al Comando esercito per svolgimento loro funzioni istituzionali e abbiamo preso Hotel a Muggia 18 posti utilizzato per positivi asintomatici svolgerà le stesse funzioni gestione asugi