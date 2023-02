Ruba ventimila euro di farmaci in ospedale: "Volevo spedirli in Africa"

TRIESTE - "Avevo intenzione di spedirli in Africa per beneficenza". Queste le parole che un infermiere del reparto di Medicina d'urgenza ha detto ai poliziotti dopo aver fatto sparire farmaci per un valore di quasi ventimila euro. L'episodio è avvenuto lo scorso 31 gennaio e ha coinvolto un cittadino italiano nato nel 1987. L'uomo è stato denunciato per furto aggravato. Il tutto è partito da una ispezione della Direzione medica negli spogliatoi. Lì dentro, il personale aveva rinvenuto nove scatoloni di diverse confezioni di farmaci "trafugati in alcuni reparti dell'ospedale". Dopo aver formalizzato denuncia presso il posto di polizia del nosocomio triestino, gli agenti hanno rivolto la loro attenzione nei riguardi di un infermiere del reparto di Medicina d'urgenza. "L’autore del fatto - scrive la polizia - venuto a conoscenza del controllo effettuato negli spogliatoi, si presentava autonomamente presso il Posto di Polizia dell’Ospedale, dichiarandosi responsabile del furto e precisando di aver sottratto i farmaci per spedirli in Africa quale opera di beneficenza".