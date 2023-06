A Cattinara tre nuovi parcheggi riservati alle persone disabili

TRIESTE - ASUGI informa che come previsto dalle norme vigenti, nelle aree adibite a parcheggio deve essere riservato almeno un parcheggio, opportunamente segnalato, in aderenza alle aree pedonali, nelle vicinanze dell’accesso all’edificio o struttura o in aderenza di aree pedonali, al fine di agevolare il trasferimento dei passeggeri disabili dall’autovettura ai percorsi pedonali stessi. Pertanto presso l’Ospedale di Cattinara sono disponibili 3 nuovi posti riservati per persone disabili presso il parcheggio Cattinara, in prossimità del capolinea coperto delle linee autobus 22 – 25 – 48 - 37.