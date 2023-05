Lavori nuovo ospedale, a Cattinara aperto il park da 340 posti

ASUGI comunica che dalla data odierna, 24 maggio 2023, il nuovo parcheggio da 340 posti, realizzato nell'ambito dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento

dell'ospedale di Cattinara, sarà aperto e disponibile per l'utilizzo degli utenti e degli operatori. L'area di sosta si inserisce in un contesto logistico articolato e complesso qual è una struttura ospedaliera Hub interessata, peraltro, da un intervento di ristrutturazione tutt'ora in corso. Si auspica pertanto che l'inserimento di posti auto aggiuntivi possa limitare o quantomeno ridurre il disagio e le difficoltà che l'attuale contesto operativo comporta. Il nuovo parcheggio è attualmente accessibile dalla via del Botro e dalla via Valdoni.